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أستاذ نساء وتوليد: حصول الحامل على لقاح كورونا قرار شخصي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد، إن المرأة الحامل يجب أن تحرص على قوة جهازها المناعي من خلال تناول غذاء صحي مفيد، وغني بالفيتامينات، وتناول قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التوتر، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن السيدة التي تخطط للحمل يمكنها تناول لقاح كورونا، وكذلك يُفضل أن تحصل المرضعة على اللقاح حيث أن الأجسام المضادة ستنتقل للطفل عن طريق الرضاعة.

وأوضح  أستاذ النساء والتوليد أن طريقة تصنيع لقاح كورونا مثلها مثل طريقة تصنيع أنواع أخرى من اللقاحات آمنة للحوامل، منوهًا بأن حصول السيدة الحامل على لقاح كورونا قرار شخصي تتخذه بعد المناقشة مع طبيبها.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا

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