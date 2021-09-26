أستاذ نساء وتوليد: حصول الحامل على لقاح كورونا قرار شخصي

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد، إن المرأة الحامل يجب أن تحرص على قوة جهازها المناعي من خلال تناول غذاء صحي مفيد، وغني بالفيتامينات، وتناول قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التوتر، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن السيدة التي تخطط للحمل يمكنها تناول لقاح كورونا، وكذلك يُفضل أن تحصل المرضعة على اللقاح حيث أن الأجسام المضادة ستنتقل للطفل عن طريق الرضاعة.



