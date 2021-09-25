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كشف تفاصيل عرض آرسنال لنجم ريال مدريد

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني ماركو أسينسيو نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني تلقى بعض العروض من أجل الرحيل عن السانتياجو برنابيو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن إذاعة كادينا سير الإسبانية أن أندية آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين وميلان الإيطالي أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع النجم الإسباني الذي كان يعيش وقتًا متخبطًا في صفوف الملكي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن آرسنال تقدم بالفعل بعرض تبلغ قيمته 39 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد بالموافقة على رحيل أسينسيو البالغ من العمر 25 عامًا عن الفريق في الصيف الماضي.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أوصى إدارة الملكي بعدم الاستغناء عنه لحاجته القوية إليه في الفريق وهو ما ظهر جليًا بالفعل يوم الأربعاء الماضي في مواجهة ريال مايوركا.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن أسينسيو أظهر النسخة التي يريدها منه الجميع في ريال مدريد في مباراة مايوركا، حيث سجل ثلاثة أهداف في فوز الملكي بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد.

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