مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن ظهور اسم جديد ضمن قائمة المديرين الفنيين المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني في حالة رحيله عن البلوجرانا في الفترة المقبلة.





ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن إذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية أن اسم الإسباني أوسكار جارسيا المدير الفني لإستاد ريمس الفرنسي ونجم برشلونة السابق تم طرحه في أحد اجتماعات مجلس إدارة النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.





ولفتت الإذاعة الفرنسية أن أوسكار جارسيا كان قد وقّع مع ريمس في الصيف الماضي ويتواجد حاليًا في المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الفرنسي.





وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي السد القطري ونجم البرسا السابق يعتبر المرشح الأبرز لخلافة الهولندي رونالد كومان المهدد بالإقالة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اسم تشافي تردد في الأيام الأخيرة رفقة أسماء أخرى أبرزهم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا ولكنها شددت على أن تشافي أقرب من غيره بكثير لتولي هذا المنصب في حالة إقالة كومان.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تحوم شكوك كبيرة بشأن مستقبل كومان بسبب وضع ونتائج الفريق والعلاقة المضطربة مع خوان لابورتا رئيس البرسا.







