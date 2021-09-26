الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك تفاصيل عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الجديد مع الفريق.





عقد كارتيرون مع الزمالك





وأوضح المصدر أن عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الجديد مع الزمالك يحتوى على شرط جزائي يحق من خلاله فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.





وأوضح المصدر أن العقد الجزائي في عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عباراة عن 300 ألف دولار يدفعها الطرف الذي يرغب في فشخ العقد.





وتابع المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك زادوا م القيمة المالية للشرط الجزائي في العقد الجديد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن العقد السابق لكارتيرون مع الزمالك الذى كان به الشرط الجزائي حوالى 150 ألف دولار.





وأتم المصدر مشيرا إلى أن أزمة المدرب أسامة نبيه تم احتواؤها في الفترة المقبلة الأخيرة موضحا أن المدرب سينضم إلى جهاز المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بمعسكر الفريق بالإسكندرية.



