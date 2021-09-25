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ثروت سويلم: نبحث عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى
السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:34 م
محمود دياب
كشف اللواء ثروت سويلم المتحدث اسم رابطة الأندية المحترفة، عن دور رابطة الأندية في عودة الجماهير المصرية إلي الملاعب مرة أخرى.
وقال ثروت سويلم عبر قناة أون تايم سبورت 2:" رابطة الأندية المحترفة مسئولة عن إدارة ملف كرة القدم بشكل كامل على طريقة احترافيه".
وتابع :" نسعي خلال الوقت الحالي لـ عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب المصرية، في ظل قوة وزارة الداخلية الحالية".
وأضاف:" جمهورية مصر العربية، ليست أقل من أي دولة عربية أخري في الرياضة، وسوف نناقش عودة الجماهير مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة".
واختتم:" ارتباطات الأندية المصرية بالمشاركة في البطولات الأفريقية، سوف يجعل هناك مؤجلات، بسبب عدم وجود مواعيد المباريات الإفريقية بشكل مسبق".