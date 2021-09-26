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"الزراعة": القطن المصري استعاد قوته أمام العالم

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أعرب هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، عن سعادته بما حققته منظومة تصنيع القطن المصري، مشيرًا إلى أنه ناتج عن جهود بُذلت منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تصدير القطن كمادة خام في عام 2015.

وأضاف "مسعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc""، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن الدولة بدأت العمل في منظومة الغزل والنسيج من أجل تصنيع القطن المصري ومن ثم تصديره للخارج، معقبًا: "الدول الأجنبية هي اللي كانت تستفيد من استيراد القطن المصري كمادة خام وتحويله لصناعات".

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للتنمية الصناعية تعاقدت مع وزارة الزراعة لشراء 150 ألف قنطار من القطن، ما أدى إلى رواج كبير في سوق الأقطان المصرية.

وتابع مدير معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة: "القطن المصري معروف أمام العالم بأنه استعاد قوته مرة أخرى، وهناك إقبالًا كبيرًا على استيراده خلال الموسم الماضي والحالي"، لافتًا إلى أن التسويق من أبرز تحديات المزارع.

وأوضح أنّ سعر إنتاج فدان القطن للمزارعين الذين نجحوا في تطبيق المواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة وصل إلى أكثر من 45 ألف جنيه، حتى بات القطن أحد أفضل المحاصيل التي تحقق عوائد.

الكلمات المفتاحية

زراعة القطن القطن المصري الزراعه

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