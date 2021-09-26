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أستاذ نساء وتوليد: "هنعرف بعد 5 سنوات التطعيم عمل فينا إيه" (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
شددت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد، على أهمية حصول الأشخاص على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنها متحفظة على حصول السيدات الحوامل على لقاح كورونا، حيث إن الدراسات التي أجريت على تأثير اللقاح على الحوامل أثبتت أنه ليس هناك تأثير على الأم أو الجنين، ولكن هل تم دراسة التأثير بعد مرور عدة سنوات؟"

وأشارت "إدريس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يمكن للسيدة الحامل أن تتناول اللقاح إذا كانت عرضة للإصابة بشكل أكبر مثل المعلمات والطبيبات أو ممن يعانون من أمراض المزمنة، معلقة: "مش كل واحدة حامل هقولها تاخد التطعيم".

وأوضحت أنه يمكن تناول اللقاح بعد مرور أول 3 شهور للحمل، مضيفة: "لسه مفيش دراسات أجريت على الطفل بعد مرور سنة أو اكتر هيحصله إيه"، لافتة إلى أن أي دواء يُطرح في الأسواق يستغرق 10 سنوات حتى نتأكد من أمانه، مضيفة: "إحنا اتجرب فينا التطعيم، وهنعرف بعد 5 سنوات التطعيم عمل فينا إيه"، منوهة بأنها تشجع الأشخاص العاديين على الحصول على اللقاح ولكن يجب التحفظ مع المرأة الحامل.

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لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر

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