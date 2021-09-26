أستاذ نساء وتوليد: "هنعرف بعد 5 سنوات التطعيم عمل فينا إيه" (فيديو)

شددت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد، على أهمية حصول الأشخاص على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنها متحفظة على حصول السيدات الحوامل على لقاح كورونا، حيث إن الدراسات التي أجريت على تأثير اللقاح على الحوامل أثبتت أنه ليس هناك تأثير على الأم أو الجنين، ولكن هل تم دراسة التأثير بعد مرور عدة سنوات؟"





وأشارت "إدريس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يمكن للسيدة الحامل أن تتناول اللقاح إذا كانت عرضة للإصابة بشكل أكبر مثل المعلمات والطبيبات أو ممن يعانون من أمراض المزمنة، معلقة: "مش كل واحدة حامل هقولها تاخد التطعيم".



