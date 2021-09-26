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"التضامن": إصدار 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:40 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كساب أحمد
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل المنظومة المميكنة للفحص الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، قائلة: "الوزارة أصدرت 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الإعاقة الشديدة سواء السمعية أو البصرية".

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن ذوي الاحتياجات االخاصة يستطيعون الحصول على كافة حقوقهم، من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التي لا تصدر إلا بعد إجراء كشف طبي، وبعد ذلك إجراء كشف وظيفي في وزارة التضامن لضمان النزاهة، والتأكد بأن الشخص الذي يحصل على البطاقة بالفعل لديه إعاقة.

ولفتت إلى أن هناك شبكة ربط بين كافة الوزارات لمعرفة كافة بيانات المواطن، خاصة في توفير خدمات التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

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