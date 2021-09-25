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محافظ الإسكندرية: نبدأ الدورة الجديدة لمهرجان الأسكندرية بكل الطموحات التي سنحققها بالتعاون من أجل إعلاء قيمة الفن

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
سعد نبيل


أنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في مصر كما أرحب بكم جميعا بالإسكندرية عروس البحر المتوسط مدينة السياحة والفن وملتقى الحضارات والثقافات.


وأضاف قائلا: "اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي البالغة بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السابعة والثلاثين، وأتوجه بالشكر لكل من ترأس المهرجان في دوراته السابقة منذ بداية انطلاق المهرجان، كما أتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرو الثقافة لإثراء الحياة الفكرية والفنية وكل الشكر والتقدير لكل الوفود التي استطاعت تحدي الظروف الاستثنائية التي تعيشها جميع بلاد العالم للمشاركة، متمنيا النجاح والتوفيق لكل من شارك بالمهرجان في دورته الحالية".


وأشار إلى أن مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، فالبحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، ونبدأ الدورة بكل الطموحات التي سنحققها بالتعاون من أجل إعلاء قيمة الفن، وتعد هذه المهرجانات أفضل وسيلة لإزالة العزلة وزيادة الوعي وكما هو معروف إن السينما تعطي الحياة وتأخذ منها، وأتمنى أن يواصل المهرجان دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني بين مختلف البلدان فلا يستطيع أحد أن ينكر دور السينما في التعريف والترويج والتقريب بين الشعوب.

وتقام الدورة ال٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تحت اسم المخرج العريق علي بدرخان، ويعد إطلاق اسم المخرج علي بدرخان مخرج الروائع على دورة المهرجان شكر لإنجازات مشواره الفني وإسعاد الجماهير في مختلف الدول واليوم نحتفل بحصاد رحلة عطائه للفن.

وفي الختام اسمحوا لي أن أعرب لكم عن صادق الأمنيات بكل التوفيق للمهرجان وأن أقدم لكم جزيل الشكر على تشريفكم لنا بالإسكندرية وأتمنى لكم إقامة طيبة في بلدكم الثاني الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة مهرجان الاسكندريه السينمائي محافظ الاسكندرية عريق الدوةر 37 2021

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