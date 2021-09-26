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تعرف على شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كشف عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل المصرية والليبية لاختيار العمالة المصرية المدربة للعمل في ليبيا.

وقال "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت إن هناك اتفاقًا بين الوزارتين على الربط الإلكتروني لاختيار العمالة المصرية، لافتًا إلى أن هناك أولوية أولى للعمالة المدربة التي كانت في ليبيا وعادت إلى مصر نتيجة الظروف الصعبة التي عاشتها الدولة الشقيقة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أنه سيكون هناك مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة لحصولها على مهارات معينة، لافتا إلى أن وزارة العمل المصرية تجهز موقع إلكتروني بالتنسيق مع نظيرتها الليبية لاستلام الطلبات، وتحديد التدريب.

وأكمل: "مع نهاية شهر سبتمبر الحالي، وزارة العمل ستعلن عن الموقع الإلكتروني لكي تتقدم العمالة"، لافتًا إلى أنه يجرى قياس مهارات العمال قبل اختيارهم خاصة مهارة البناء والتشييد، والذي سيتم الاستعانة بهم في المرحلة الأولى من إعمار ليبيا.

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مصر وليبيا ليبيا العمالة المصرية السفر إلى ليبيا

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