تعرف على شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

كشف عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل المصرية والليبية لاختيار العمالة المصرية المدربة للعمل في ليبيا.





وقال "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت إن هناك اتفاقًا بين الوزارتين على الربط الإلكتروني لاختيار العمالة المصرية، لافتًا إلى أن هناك أولوية أولى للعمالة المدربة التي كانت في ليبيا وعادت إلى مصر نتيجة الظروف الصعبة التي عاشتها الدولة الشقيقة.





وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أنه سيكون هناك مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة لحصولها على مهارات معينة، لافتا إلى أن وزارة العمل المصرية تجهز موقع إلكتروني بالتنسيق مع نظيرتها الليبية لاستلام الطلبات، وتحديد التدريب.



