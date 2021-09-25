لهذا السبب.. استبدل مهرجان الاسكندرية السينمائي بمذيعة آخرى

تعرضت الفنانة نسرين أمين، لموقف محرج، على هامش حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي يُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.









وكان من المُقرر أنّ تُقدم الفنانة نسرين أمين حفل الافتتاح، الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، إلا أنها تأخرت عن الحضور في الموعد المُحدد، لتضطر إدارة المهرجان بدء الحفل بدونها.





إدارة المهرجان تستبدلها بـ رشا سليمان





ولجأت إدارة المهرجان إلي الإعلامية رشا سليمان، زوجة المخرج هاني لاشين، لتقديم الحفل لإنقاذ الموقف، فيما وصلت نسرين أمين إلي المكان بعد منتصف الحفل تقريبا لتصعد إلي المسرح في فقرة تكريم الفنانة سلوى خطاب.













ويشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه.





كما يشهد حفل الافتتاح تكريم كل من الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.













وتخرجت نسرين أمين في قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).



