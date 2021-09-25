أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على تعادل فريقه السلبي أمام فياريال بالجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لقد حاولنا خلق فرص بحلول فردية ولكن لم نسبب أي أذى لهم".





وأضاف :"الشوط الأول واجهنا فيه صعوبات في الضغط، ولكن في الشوط الثاني كانت لدينا سيطرة أكبر، وفياريال تعامل بشكلٍ جيد في الدفاع".









وتابع :"لقد حاولنا خلق فرص بحلول فردية ولكن لم نسبب أي أذى لهم، الشوط الأول واجهنا فيه صعوبات في الضغط، ولكن في الشوط الثاني كانت لدينا سيطرة أكبر، وفياريال تعامل بشكلٍ جيد في الدفاع".









وزاد :"لم تكن أفضل مباراة لنا هذا الموسم، صحيح بأن فياريال استحوذوا على الكرة بشكلٍ أكبر ولكنهم كانوا يمررونها في الخلف".









وأشار :"لا أعتقد بأنني دخلت للمباراة بتشكيلٍ خاطئ، أعتقد بأنني دخلت بنهجٍ صحيح".









وأكمل :"في الشوط الأول واجهنا صعوبات في الضغط على كابوي (لاعب وسط فياريال)، ولكن في الشوط الثاني قمنا بالتغيير".









واختتم :"من حسن حظنا وجود حارس مرمى لدينا مثل كورتوا، لقد قام بعملٍ جيد، هو وميليتاو وألابا كانوا رائعين وخرجوا بشباكٍ نظيفة، هذا أمر إيجابي".