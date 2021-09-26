خبير أمن معلومات عن إطلاق الفيسبوك خدمة "Secret Crush": يدعو للفجور (فيديو)

قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، تعليقًا على إطلاق "الفيسبوك" خدمة "Secret Crush" أو "المعجب السري"، إن هذه الخدمة الجديدة بدعة، وتدعو إلى الفجور.





وأضاف "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذه الخدمة تسهل فكرة معرفة الشخص بمن يعجب به على موقع "الفيسبوك"، ومن ثم تساعد على التواصل، معقبًا: "دعوة للتعارف بين الشباب والفتيات بصورة مماثلة للتطبيقات التي انتشرت مؤخرًا.



