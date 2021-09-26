Advertisements

خبير أمن معلومات عن إطلاق الفيسبوك خدمة "Secret Crush": يدعو للفجور (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، تعليقًا على إطلاق "الفيسبوك" خدمة "Secret Crush" أو "المعجب السري"، إن هذه الخدمة الجديدة بدعة، وتدعو إلى الفجور.

وأضاف "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذه الخدمة تسهل فكرة معرفة الشخص بمن يعجب به على موقع "الفيسبوك"، ومن ثم تساعد على التواصل، معقبًا: "دعوة للتعارف بين الشباب والفتيات بصورة مماثلة للتطبيقات التي انتشرت مؤخرًا.

وتابع خبير أمن المعلومان، أن هذه الخدمة غير جيدة، مضيفًا: "اللي أعرفه لما الواحد بيعجب بواحده بيخبط على بيتها وبيدخل الباب من بيته".

الكلمات المفتاحية

فيسبوك بوابة الفجر المعجب السري الفجر

أخبار تهمك

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب عطل مواقع التواصل الاجتماعي

"Secret Crush" ميزة جديدة من فيس بوك لتخبر "الكراش" أنك معجب به

"الوقوع فريسة للمراهقين".. خبراء يكشفون مزايا وعيوب "فيس بوك كراش"

خبير أمن معلومات: "مفيش تطبيقات ببلاش.. ومعلوماتنا الشخصية هي المقابل"

بالتعاون مع هواوي.. "الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" ينظم مسابقة كأس مصر لتطبيقات المحمول

كيف تحمي حساباتك الإلكترونية من الاختراق؟.. (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

01:59 ص

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements