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وزير التعليم العالي: تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الجامعات (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:17 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن كافة الإجراءات الاحترازية ستطبق داخل الحرم الجامعي، حيث سيطبق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، فضلًا عن التطعيم.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه جرى مناقشة طبيعة الدراسة في العام الجديد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن كل الاحتمالات والسيناريوهات مطروحة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا، حيث سيبدأ العام بالطريقة التقليدية، ولكن سيناريوهات التعامل مع التعليم الهجين جاهزة إذا لزم الأمر، موضحا أن كل الخطط جاهزة ويمكن تطبيقها خلال 24 ساعة.

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