وزير التعليم العالي: تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الجامعات (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن كافة الإجراءات الاحترازية ستطبق داخل الحرم الجامعي، حيث سيطبق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، فضلًا عن التطعيم.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه جرى مناقشة طبيعة الدراسة في العام الجديد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن كل الاحتمالات والسيناريوهات مطروحة.



