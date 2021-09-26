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مصطفى قمر يحتفل بانتهاء الموسم الأول من "قمر إف إم" وتكريم مذيعيها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
كريم هشام

احتفل النجم مصطفي قمر، منذ قليل بالانتهاء من الموسم الأول من إذاعته "قمر أف ام" وذلك داخل مقر الاكاديمية الخاصة به وسط حضور العديد من فريق العمل أ. علي رشاد وأ. مروة يحيي ومهندس. امجد شمعة وأ. سوزان حسن واهل الصحافه والاعلام .

وكرم "قمر" ضمن الاحتفالية أول دفعه من مذيعي قمر أف ام احتفالا بانتهاء الموسم الاول وسط حضور العديد من العاملين بالاكاديميه وأجواء من التصوير والاحتفال.

وعلى هامش الاحتفالية هنأ قمر (يامن حسني) الفائز من خلال برنامج "موسيكا" تقديم سوزان يوسف ومحمد مهاب وهو احد برامج الموسم الاول الذين قاموا بعمل مسابقه لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة علي مواقع التواصل الاجتماعي والجائزه هي اغنيه من انتاج المحطة ومن كلمات/ احمد علي موسي ولحن/ مصطفي قمر وتوزيع الموسيقار/ أحمد عادل
ويقوم " قمر " بالتحضير لعدد من المشاريع الغنائيه خلال الفتره القادمه منها اغنيه بعنوان "ضحكتك" من كلمات أحمد حسن رؤول ولحن محمد يحي وتوزيع كريم عبد الوهاب سيتم طرحها الفترة القادمة علي جميع البلات فورم الغنائية واليوتيوب.

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