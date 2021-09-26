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رسميا.. الإنتاج الحربي يضم حارس الاتحاد السكندري

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون



حصل نادي الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري المدير الفني علي خدمات عمرو خليل حارس مرمي الترسانة و الاتحاد السكندري ضمن اعداد الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

وإنضم عمرو خليل للانتاج الحربي بناء علي رغبة أحمد كشري الذي أكد علي ضرورة التعاقد معه لدعم حراسة مرمي الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم حيث رفض الاتحاد السكندري التخلي عن اللاعب بشكل كامل .

ويستعد الإنتاج الحربي لخوض منافسات الموسم الجديد من منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني .

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