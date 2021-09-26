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بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".


وظهرت هيفاء بفستان أنيق مصنوع من قماش الحرير باللون الأحمر ومنقوش بالورود، ومكشوف من ناحية الصدر والظهر واحدى الساقين، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي منوعات مطربة لبنانية سوشيال ميديا

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