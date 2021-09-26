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رسميا.. القناة يستعير شيكا في دوري القسم الثاني

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون



تعاقد فريق القناة بقيادة علاء عبد العال المدير الفني مع اللاعب محمد زكريا شيكا قادما من صفوف نادي فاركو في أطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل .

وانضم شيكا لصفوف القناة لو موسم علي سبيل الإعارة بعد موافقة إدارة فاركو علي إعارته دون الاستغناء عنه بشكل نهائي .

وكان نادي القناة قد قام بقيد القائمة الأولي والتي تضم محمد طلبه ومحمد.امين واحمد فوزي ومحمد يسري وعلاء البدري وعبوده عبد الغفار ومحمد طارق رشاد ومحمد علي وحيد محسن، كما تم تصعيد لاعبين من مواليد 99 محمد سليمان ومحمدعلاء واحمد موسي

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