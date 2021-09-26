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بفستان أنيق.. ياسمين صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:20 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها.


وتألقت ياسمين صبري ؛ بإطلالة انيقة ومميزة، حيث ارتدت منفوش باللون الرمادى الفاتح، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها، وجاءت التعليقات كالآتي"زي القمر، جميلة".


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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ياسمين صبري منوعات سوشيال ميديا زي القمر انستجرام إطلالة انيقة

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