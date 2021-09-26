وزير التعليم العالي: إجراء مسحة إسبوعيا لمن يرفض الحصول على اللقاح (فيديو)

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، طريقة معرفة الطالب الحاصل على لقاح كورونا داخل الجامعات، قائلا: إن الطالب الذي يحصل على التطعيم يصدر له شهادة.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جامعات بدأت في منح الطلاب الذين حصلوا على التطعيم "كارنيه" يوضح عدد الجرعات التي حصل عليها، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين بعد بداية الدراسة سيكون جرى وضع نظام يلزم جميع العاملين بالحصول على اللقاح، أو آلية التعامل مع من لن يحصلوا على اللقاح.



