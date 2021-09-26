سفير مصر لدى بلغاريا: نظمنا يوما للأكل المصري وفاز بقلوب المواطنين (فيديو)

كشف السفير خالد عمارة، سفير مصر ببلغاريا، تفاصيل فوز السفارة المصرية في بلغاريا بقلوب البلغار في يوم المطبخ المصري، قائلًا: "مصر في أوروبا معروفة بتاريخها الفرعوني، والسياحة، لكن المطبخ المصري غير معروف بالقدر الكافي رغم تنوعه، والأطباق الكثير الموجودة به".





وتابع "عمارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هناك ضرورة لبذل الكثير من الجهد للتعريف بالمطبخ المصري في أوروبا، وفي هذا الإطار قامت السفارة المصرية بإعداد يوم المطبخ المصري في بلغاريا، وهذا الأمر لاقى اهتمام القناة الأولى البلغارية، والإعلام البلغاري.



