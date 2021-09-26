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سفير مصر لدى بلغاريا: نظمنا يوما للأكل المصري وفاز بقلوب المواطنين (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
كشف السفير خالد عمارة، سفير مصر ببلغاريا، تفاصيل فوز السفارة المصرية في بلغاريا بقلوب البلغار في يوم المطبخ المصري، قائلًا: "مصر في أوروبا معروفة بتاريخها الفرعوني، والسياحة، لكن المطبخ المصري غير معروف بالقدر الكافي رغم تنوعه، والأطباق الكثير الموجودة به".

وتابع "عمارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن هناك ضرورة لبذل الكثير من الجهد للتعريف بالمطبخ المصري في أوروبا، وفي هذا الإطار قامت السفارة المصرية بإعداد يوم المطبخ المصري في بلغاريا، وهذا الأمر لاقى اهتمام القناة الأولى البلغارية، والإعلام البلغاري.

ووجه الشكر للسلطات في بلغاريا على السماح للسفارة المصرية بتنظيم يوم للمطبخ المصري، في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشيف الذي قام باعداد الأكلات المصرية قدم بعض الشرح للجمهورية عن كيفية اعداد الطعام المصري.

الكلمات المفتاحية

مصر بلغاريا الأكل المصري

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