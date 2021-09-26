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فرج عامر يثير الجدل بشأن مباراة بيراميدز وسموحة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
فرج عامر
فرج عامر
الفجر الرياضي
يرى محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري أن مباراة بيراميدز في دور ثمن نهائي كأس مصر يجب ان يتم إعادتها.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الهدف الأول لبيراميدز فاول على فخر الدين بن يوسف من الأساس ولو في فيديو مش هيتحسب هدف".

وتابع "الهدف الثاني لبيراميدز مصر كلها ضحكت عليه، انا استفدت ايه من عقاب اتحاد الكرة لأمين عمر".

وأضاف فرج عامر "المفروض مباراة بيراميدز تتعاد، اتحاد الكرة حاطط سموحة في دماغه وعارف الأسباب ومش هقولها، احنا خسرنا نقاط واتعادلنا بلقطات مضحكة من اخطاء التحكيم".

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فرج عامر سموحة بيراميدز اخبار سموحة

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