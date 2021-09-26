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الإنتاج يضم وليد توفيق حارس زد اف سي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون


تعاقد نادي الإنتاج الحربي بقيادة أحمد عبد المنعم كشري مع وليد توفيق حارس مرمي فريق زد اف سي السابق رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا. لحوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

وانضم وليد توفيق لصفوف الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر .

وكان وليد توفيق قد وقع منذ فترة سابق علي عقود انضمامه لنادي القناة إلا أنه تم فسخ التعاقد بسبب الخلاف علي بعض البنود الخاصة بالتعاقد .

ووقع توفيق للإنتاج لمدة موسمين في حضور احمد عبد المنعم كشري المدير الفني .

بدأ وليد توفيق مشواره مع الكرة في ناشئين جمهورية شبين ثم انتقل لنادي اف سى مصر وصعد معه للدوري الممتاز ثم استمر مع الفريق في مسماه الجديد زد اف سي في الموسم الماضي قبل أن ينضم للانتاج الحربي حاليا

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