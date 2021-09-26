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مدرب الأهلي السابق يعلق على تراجع مستوى أفشة وشريف

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق الأحمر لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهر، مشيرًا إلى أن هذا الأداء طبيعي للغاية في ظل ضغط المباريات والمواسم.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، والمذاع على شاشة قناة الحياة: "أداء النادي الأهلي تأثر مؤخرًا بابتعاد الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف عن مستواهم، حيث أنهم قوة هجومية كبيرة للفريق".

ويذكر أن الأهلي فاز مساء أمس على نظيرة إنبي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لاشيء بقدم صلاح محسن البد الذهبي للقلعة الحمراء وبذلك قد ضمن الأهلي الصعود لدور الـ8 في بطولة كأس مصر.

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