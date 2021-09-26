"محلية البرلمان": سنعمل على حلين لأزمة الإيجار القديم (فيديو)

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس لديه تصورًا لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر من المفترض أن تكون طبيعية كما هو الحال في أي مكان بالعالم، معقبًا: "بسبب ترك هذا الملف سنوات طويلة تفاقم الأمر، ووصل للتراشق كما نراه الآن بين الطرفين".





وأضاف "درويش"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن الحل لهذه الأزمة لا يخرج عن اتجاهين وفقًا لما صاغه الدستور وبيّنه صحيح القانون، وذلك عن طريق إجراء تعديلات تشريعية، أو من خلال مشروعات قوانين جديدة مقدمة من قبل الحكومة أو مجلس النواب، متابعًا: "لست من أنصار أن ينأى مجلس النواب بنفسه عن تلك الأزمة".



