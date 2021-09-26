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"محلية البرلمان": سنعمل على حلين لأزمة الإيجار القديم (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:32 ص
النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش
كساب أحمد
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس لديه تصورًا لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر من المفترض أن تكون طبيعية كما هو الحال في أي مكان بالعالم، معقبًا: "بسبب ترك هذا الملف سنوات طويلة تفاقم الأمر، ووصل للتراشق كما نراه الآن بين الطرفين".

وأضاف "درويش"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن الحل لهذه الأزمة لا يخرج عن اتجاهين وفقًا لما صاغه الدستور وبيّنه صحيح القانون، وذلك عن طريق إجراء تعديلات تشريعية، أو من خلال مشروعات قوانين جديدة مقدمة من قبل الحكومة أو مجلس النواب، متابعًا: "لست من أنصار أن ينأى مجلس النواب بنفسه عن تلك الأزمة".

ولفت إلى أن الأطروحات التي يناقشها البرلمان حول هذه الأزمة، تتلخص في ثلاثة نقاط: تحديد القيمة الإيجارية، ومدتها، والعلاقة بين الطرفين مستطردًا: "الرئيس طرح حلًا في الكلمة التي ألقاها منتصف أغسطس الماضي أعتقد أنه الحل الأقرب للتطبيق في القريب عبر زيادة المعروض من العقارات والشقق التي سيجري تمليكها بشكل معين".

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محلية البرلمان الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم

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