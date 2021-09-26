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عمرو أديب: موسم الرياض هذا العام ضخم وبه أسماء لا يمكن تخيلها (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العد التنازلي لموسم الرياض بدأ، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر لكشف تفاصيل فعالياته، حيث أنه يعد أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الفاعليات في الموسم الجديد أكبر من آخر نسخة من موسم الرياض، مضيفا أن موسم الرياض هذا العام ضخم، وسيكون به أسماء لا يمكن تخيلها، "أي ميجا ستار في الشرق الأوسط هتلاقيه في موسم الرياض".

وأضاف ان المواطن السعودي يستحق هذا المستوى من الترفيه، واصفا موسم الرياض هذا العام بأنه تحدٍ كبير لأنه الأضخم، لافتا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ يقدم دعوة للمصممات المصريات للتواجد في موسم الرياض.

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عمرو أديب تركي آل الشيخ الفجر

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