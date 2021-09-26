عمرو أديب: موسم الرياض هذا العام ضخم وبه أسماء لا يمكن تخيلها (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العد التنازلي لموسم الرياض بدأ، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر لكشف تفاصيل فعالياته، حيث أنه يعد أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الفاعليات في الموسم الجديد أكبر من آخر نسخة من موسم الرياض، مضيفا أن موسم الرياض هذا العام ضخم، وسيكون به أسماء لا يمكن تخيلها، "أي ميجا ستار في الشرق الأوسط هتلاقيه في موسم الرياض".



