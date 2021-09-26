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وزير النقل ورئيس السكة الحديد يطيران إلى إسبانيا بسبب صفقة "تالجو"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ممدوح
قال مصدر مطلع بوزارة النقل إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، يتوجهان إلى دولة إسبانيا، صباح اليوم، ويرافقهما عدد من قيادات الهيئة.

وأوضح المصدر لـ"الفجر" أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على معدل تنفيذ قطارات "تالجو" الإسبانية، والعمل بالتوصيات التي قدمتها الهيئة مؤخرا للشركة على التصميم، وبحث موعد توريد الدفعة الأولى قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى بحث بعض المشروعات المشتركة مع إسبانيا في قطاع السكة الحديد.

تفاصيل صفقة القطارات الإسبانية
وفي وقت سابق أوضح وزارة النقل أن صفقة توريد القطارات الست الإسبانية تشمل 90 عربة و6 جرارات، بقيمة 157 مليون يورو جرى توفيرها من خلال تعاون استثماري بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنقسم العربات إلى 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية.

وتتمتع القطارات الجديدة بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، وهو ما يرجع إلى تصميمها الذي يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات ويقلل زمن الرحلة، إضافة إلى أن العربات مصنعة من الألومنيوم، ما يقلل من وزن القطار ويوفر الوقود المستهلك في الرحلة ومقاومة الصدأ.

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