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عمرو أديب عن خدمة الإنترنت في مصر: "الناس عايزة حقها" (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حديثًا متكررًا عن تطوير بنية الاتصالات في مصر، ولكن المواطن يرى أنه لا يحصل على حقه العادل من خدمة الاتصالات.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "كلم أي حد في مصر على خدمة الاتصالات والإنترنت اللي بياخدها في مصر، واسأله على مدى رضاه.. الناس عايزة تاخد حقها"، مضيفًا: "في شوارع شغالة على جهاز واحد واسألوا جهاز تنظيم الاتصالات عن الشكاوى التي تصل لهم".

وأضاف الإعلامي: "ندفع اللي علينا والبلد تدينا خدمة مقابل اللي بندفعه"، مستطردًا: "لازم المواطن ميستحلش مال البلد".

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عمرو أديب خدمة الإنترنت الاتصالات الإنترنت

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