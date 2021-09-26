عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

اندلع حريق بمصنع ورق بقرية كفر أبوجمعة التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.





وأمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمصنع ورق بقرية كفر أبوجمعة التابعة لدائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الإطفاء.



