رئيس رابطة الليجا يغازل محمد صلاح

أكد خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا، إنه يعتقد بأن محمد صلاح يملك الكفاءة للعب في الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن الكرة الإسبانية قد تكون صعبة على اللاعبين المصريين.





وأضاف تيباس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الليجا بطولة دولية ولدينا لاعبين من جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن لدينا الكثير من الجماهير المصريين يتابعون الليجا ويتابعون بشغف".





وتابع: "لدينا اتفاقيات مع شركات هناك مثل أورانج، ونأمل تواجد لاعبين مصريين ناجحين هنا، وعدم تواجد اللاعبين يأتي بسبب أن الأندية لم تضم لاعبين جدد، ولكن القرار يعود للأندية وليس للرابطة، والأندية تتابع اللاعبين المصريين وسيحدث ذلك في وقت ما، وعليكم (المصريين) التحلي بالصبر، لأن هذه الأمور في كرة القدم لا تتم سريعًا".





وأكمل: "كل شيء يحتاج للوقت، وأعتقد أن الثقافة وعقلية اللاعبين لها دورا مهما، وفي وقت سابق لم يكن لدينا لاعبين من اليابان أو الصين، والآن أصبحوا موجودين".



