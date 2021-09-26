كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

أوضح الإعلامي كريم شحاتة، أن باتريس كارتيرون كان قد أنهى اتفاقه مع الوحدة الإماراتي، وتذاكر الطيران وصلت له بالفعل على أن يسافر يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي يوم 3 أكتوبر المقبل.





وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أن المفاوضات توقفت يوم الخميس الماضي بسبب الخلاف على الشرط الجزائي وتوقفت الصفقة.





وأضاف كريم شحاتة، أن الأمر برمته وصل إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والذي سارع لإنهاء ملف التجديد له في أقل من 24 ساعة لغلق الباب على رحيله مرة أخرى.





وقام حازم فتوح، وكيل المدرب الفرنسي، بأجراء مداخلة مع برنامج "كورة كل يوم"، حيث أكد خلالها بأن كارتيرون كان سيسافر لتدريب الوحدة الإماراتي قبل تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن "الفجر الرياضي" انفرد بتفاصيل إمكانية رحيل كارتيرون عن الزمالك خلال الفترة الماضية.



