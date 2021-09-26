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أشهر حدادة بالمنصورة: "الريس حقق ليا أكتر مما طلبت" (فيديو)
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
هدى عبدالرازق
قالت بوسي سعد، أشهر حدادة بالمنصورة، إنها فخورة جدا باتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بها في مداخلة مع أحد البرامج، قائلة: "الناس كلها مبسوطة بيا".
وأشارت "سعد"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مداخلة الرئيس السيسي غيرت حياتها، لافتة إلى أن أهل منطقتها سعدوا بها كثيرًا، وقالوا لها "انتي مشرفانا"، مضيفة: "كل الناس بتحبني ومفيش حد بيغلس عليا".
وأضافت أشهر حدادة بالمنصورة، أنها لم تكن على علم بأن الرئيس السيسي سيتحدث إليها، ومكالمته فاجئتها كثيرًا، متابعة: "من فرحتي كنت بعيط.. والرئيس حقق أكتر مما طلبت، ويكفي مكالمته ليا".