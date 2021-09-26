"التنمية المحلية" تعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أن المحال و"المولات" -باستثناء المطاعم الموجودة فيها- ستفتح من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية تكون حتى 11 مساءً.





وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المطاعم و"الكافيهات" و"البازارات" حتى الموجودة بالمولات تفتح من الساعة 5 صباحًا حتى 12 مساءً، وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات ستكون حتى الواحدة صباحًا، موضحًا أن خدمة "التيك أواي" متاحة على مدار الـ 24 ساعة.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الورش والأعمال الحرفية تفتح من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ويستثنى منها الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة السريعة، لافتًا إلى أن الصيدليات و"السوبر ماركت" والمخابز والأفران ومحلات بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات لها طبيعة خاصة وتستثنى من هذه المواعيد.



