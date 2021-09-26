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أحمد خالد صالح: أتمنى أكون شبه والدي في أخلاقه (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:13 ص
خالد صالح ونجله أحمد
خالد صالح ونجله أحمد
داليا الحسين
وصف الفنان أحمد خالد صالح، والده الفنان الراحل خالد صالح بأنه كان إنسانًا وأبًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير وخاصة دعوة كان دائما ما يقولها وهى "اللهم أجعلنا كما يظنون وأغفر لنا ما لا يعلمون".

و أضاف "صالح "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" cbc"، أنه تأثر بوالده جدا وبأفعاله وتصرفاته مع الجميع.

وأعرب عن تمنيه أن يشبه والده في أخلاقه، وأن يكون على قدر المسئولية فى حمل اسم والده.

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خالد صالح الفنان خالد صالح أحمد خالد صالح

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