أحمد خالد صالح: أتمنى أكون شبه والدي في أخلاقه (فيديو)

وصف الفنان أحمد خالد صالح، والده الفنان الراحل خالد صالح بأنه كان إنسانًا وأبًا عظيمًا، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير وخاصة دعوة كان دائما ما يقولها وهى "اللهم أجعلنا كما يظنون وأغفر لنا ما لا يعلمون".





و أضاف "صالح "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" cbc"، أنه تأثر بوالده جدا وبأفعاله وتصرفاته مع الجميع.



