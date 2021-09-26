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عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:06 ص
انسحاب فرج عامر من برنامج الماتش
انسحاب فرج عامر من برنامج الماتش
الفجر الرياضي
شهدت حلقة الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد واقعة غريبة بعد انسحاب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على الهواء.

فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء

وانفعل محمد فرج عامر في برنامج "الماتش" بعد سؤال هاني حتحوت حول ميزانية نادي سموحة.

وقال فرج عامر إن مثل هذه الأسئلة موجهة مضيفا: "دعني أنسحب من البرنامج لأن مثل هذه الأسئلة تقال على المقاهي".

وواصل: "لن أكمل الحلقة في برنامج الماتش لأني عندما أتيت جئت لكي أتحدث في كرة القدم وليس هذه الأسئلة".



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