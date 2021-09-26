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بهذه الطريقة.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:51 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
ولاء عبد الناصر
احتفل الفنان أحمد سعد بـعيد ميلاد ابنته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد سعد صورة له برفقة ابنته، علق قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة يا اجمل حب في الدنيا يا أغلا الناس بحبك يا روح أبوكي كل سنه وانتي في حضني بتكبري وتحلوي ”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان

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