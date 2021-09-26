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مختار مختار يكشف عن ما ينقص موسيماني مع الأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:33 ص
مختار مختار
مختار مختار
أمل الحلفاوي


كشف مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق، عن ما ينقص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، ليصبح الأفضل.

مختار مختار يكشف عن ما ينقص موسيماني مع الأهلي

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في رأيي كان يجب أن تكون فترة الراحة للاعبي الأهلي بعد بطولة الدوري أقل مما كانت عليه".

وتابع، "الأهلي يفتقد لعنصر التدوير، ويجب على موسيماني تجهيز البدائل لخلق المنافسة بين اللاعبين".

واستكمل، "بسبب عدم التدوير، الجميع كان يري أن الأهلي يفتقد للبدائل، وهو ما يظهر بعد تعرض أي لاعب أساسي للإصابة، موسيماني مدرب ناجح، إلا أنه ينقصه تجهيز البدائل والتدوير بين اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقبي الدوري المصري الممتاز، لحساب الزمالك، وكأس السوبر المصري لصالح طلائع الجيش.

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مختار مختار رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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