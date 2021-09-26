ليلى عز العرب عن بداياتها: اشتغلت كومبارس صامت.. وهذا الفيلم نقطة انطلاقتي





كشفت الفنانة ليلى عز العرب، النقاب عن بدايات مشوارها الفني قائلة: "التمثيل كان الرغبة الأولى في حياتي وأخدت كورس وقمت بإلتقاط بعض الصور من خلال استديو شهير وأرسلتها للريجيسيرات.





وأضافت خلال حديثها في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ، تقديم عمرو الليثي: "أنا بدأت كومبارس صامت في حياتي المهنية، وبعدها وقفت أمام أحمد زكي وأول مخرج سمير سيف، ثم قدمت مشهدا أو اتنين وكان الأمر صعبا لأني مديرة بنك وأقدم دور صامت أو كومبارس، ولكني تحديت وقلت إن تلك بداية.





وأكدت: "جاءت الفرصة عندما عرض عليا فيلم "ألف مبروك" مع النجم أحمد حلمى، وأعتبره نقلة مهمة في حياتي، وزوجي كان رافض استمرارى في التمثيل وكنت زوجة مطيعة".