تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي اليوم السبت في الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره فريق ليفانتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره ليفانتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، أراخو، ديست.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: ديباي، لوك دي يونج، ديمير.



