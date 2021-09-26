كارلوس عازار برسالة غامضة تحير جمهوره





أدلى الممثل اللبناني ​كارلوس عازار​ بتصريح عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأكد عازار بأنه لم يتقرب من أحد من أجل مصلحة أو خدمة لنفسه، بل عمل بنظافة وضمير طوال 20 سنة، وعلق قائلاً :"صرلي ٢٠ سنة بشتغل بنظافة وضمير واحترام الذات والآخَر،ولا بحياتي كنت مصلحجي أو وصولي مع حدا .. ورح ضل هيك، صريح وحقّاوي وقاطع متل السَيف، مش حرزاني غيِّر، يا متلنا تعوا لعنّا".



الجدير بالذكر، أن عازار كان قد حصل على الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​، وكتب في صفحته الخاصة موجّهاً الشكر لدولة الإمارات: "أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية ودعمهم للمواهب وأشكر لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لدعم الفنانين والمواهب والشكر موصول لهيئة دبي للثقافة والفنون".





