Advertisements

كارلوس عازار برسالة غامضة تحير جمهوره

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:44 ص
كارلوس عازر
كارلوس عازر
لمياء علي


أدلى الممثل اللبناني ​كارلوس عازار​ بتصريح عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد عازار بأنه لم يتقرب من أحد من أجل مصلحة أو خدمة لنفسه، بل عمل بنظافة وضمير طوال 20 سنة، وعلق قائلاً :"صرلي ٢٠ سنة بشتغل بنظافة وضمير واحترام الذات والآخَر،ولا بحياتي كنت مصلحجي أو وصولي مع حدا .. ورح ضل هيك، صريح وحقّاوي وقاطع متل السَيف، مش حرزاني غيِّر، يا متلنا تعوا لعنّا".

الجدير بالذكر، أن عازار كان قد حصل على الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​، وكتب في صفحته الخاصة موجّهاً الشكر لدولة الإمارات: "أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية ودعمهم للمواهب وأشكر لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لدعم الفنانين والمواهب والشكر موصول لهيئة دبي للثقافة والفنون".


الكلمات المفتاحية

ممثل كارلوس عازار فنان سوشيال ميديا دعم الفن

أخبار تهمك

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سيارته تحطمت تماما.. العناية الآلهية تنقذ نجم شهير من الموت

راغب علامة يشيد بالتطور في الإمارات

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لفنانة عربية جديدة

أمل عرفة تحصل على الإقامة الذهبية

وعد البحري تحصل على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين

زين العمر يؤيد رأي أسعد رشدان ويعلنها صريحة!

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

01:59 ص

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements