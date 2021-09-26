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صورةتجمع أبطال "من أجل زيكو" من كواليس العمل بعد انتهاء تصويره

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
انتهى أبطال فيلم "من أجل زيكو" من تصويره، يوم الجمعة الماضي، وظهر نجوم العمل في كواليسه، حيث جمعت الصورة كلا من منة شلبى وكريم محمود عبد العزيزومحمود حافظ والمخرج بيتر ميمى.


وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو".


والعمل من بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف آخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

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