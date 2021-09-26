Advertisements

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم شحاتة، مفاجأة من العيار الثقيل عن تفعيل إدارة الأهلي عقد شراء الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد التأكد من عدم معاناته من أي إصابة مزمنة.

وقال شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أن عقد الأهلي مع اللاعب كان ينص أن لا يفعل إلا بعد ان يجتاز اللاعب الكشف الطبي وهو ما حدث، رغم أنه بالكشف عن اللاعب ثبت إصابته في العضلة الضامة وهى الإصابة التي أبعدته عن الفريق قرابة الشهر".

وأضاف كريم شحاتة، أن مسئولي الأهلي أكدوا أنه من الطبيعي ان يعاني اللاعب من اصابة عضلية في الوقت الذي كان سيتم فسخ التعاقد حال معاناته من اي اصابة او مرض يحول دون ممارسته كرة القدم.

وكان الأهلي قد ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي سابقاً في الميركاتو الصيفي الجاري.

الكلمات المفتاحية

رياضة بيرسي تاو برايتون الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي اليوم السبت في الدوري الإسباني

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم الصفقة العالمية

بيرسي تاو يجتاز الفحص الطبي بنجاح.. والأهلي يُعلن الصفقة رسميًا خلال ساعات

تفاصيل صفقة بيرسي تاو الوافد الجديد إلى الأهلي

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

هل تعرضت صفقة الأهلي الجديدة لإصابة مزمنة؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

12:01 ص

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

01:01 ص

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements