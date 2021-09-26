عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة، مفاجأة من العيار الثقيل عن تفعيل إدارة الأهلي عقد شراء الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد التأكد من عدم معاناته من أي إصابة مزمنة.





وقال شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أن عقد الأهلي مع اللاعب كان ينص أن لا يفعل إلا بعد ان يجتاز اللاعب الكشف الطبي وهو ما حدث، رغم أنه بالكشف عن اللاعب ثبت إصابته في العضلة الضامة وهى الإصابة التي أبعدته عن الفريق قرابة الشهر".





وأضاف كريم شحاتة، أن مسئولي الأهلي أكدوا أنه من الطبيعي ان يعاني اللاعب من اصابة عضلية في الوقت الذي كان سيتم فسخ التعاقد حال معاناته من اي اصابة او مرض يحول دون ممارسته كرة القدم.





وكان الأهلي قد ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي سابقاً في الميركاتو الصيفي الجاري.



