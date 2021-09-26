"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه

يهنئ محمد طه فتحي رئيس قسم المحافظات بموقع جريدة الفجر، الأستاذ كمال رشاد الكاتب الصحفي في جريدة الشروق، بحفل زفاف نجله النقيب في القوات البحرية أحمد كمال رشاد، وذلك في حفل امتلأ بالبهجة والسرور بحضور أسرة العروسين وأصدقائهما.



