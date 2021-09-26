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"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:33 ص
حفل الزفاف
حفل الزفاف
الفجر
يهنئ محمد طه فتحي رئيس قسم المحافظات بموقع جريدة الفجر، الأستاذ كمال رشاد الكاتب الصحفي في جريدة الشروق، بحفل زفاف نجله النقيب في القوات البحرية أحمد كمال رشاد، وذلك في حفل امتلأ بالبهجة والسرور بحضور أسرة العروسين وأصدقائهما.

ويتقدم رئيس قسم المحافظات بموقع جريدة الفجر وأسرة "الفجر" وجميع العاملين بها بخالص التهنئة للعروسين، متمنين لهما التوفيق والسعادة في حياتهما، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه
"محمد طه" يهنئ النقيب أحمد كمال رشاد بمناسبة حفل زفافه

الكلمات المفتاحية

محمد طه حفل زفاف بوابة الفجر الفجر

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