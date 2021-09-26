وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل عن مصير الفرنسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.





حيث أوضح فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأخير كان سيرحل عن النادي مرة أخرى إلى الوحدة الإماراتي.





وتابع حازم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،"كارتيرون كان سيرحل عن الزمالك ويدفع الشرط الجزائي البالغ ١٥٠ ألف دولار".





وأكمل :"سافرت إلى الإمارات وأفسدت المفاوضات، الزمالك فريق كبير وكان من غير المقبول أن يرحل المدرب بهذا الشكل ، لم أجلب هذا العرض له، وكيله السابق هو الذي أحضره".



