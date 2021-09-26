محمد التاجي يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية القادمة



كشف الفنان محمد التاجي، عن الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث يعيش حالة من النشاط الفنى، وذلك بعد تألقه في مسلسل "ولاد الجدعنة"، مع الفنانين عمرو سعد، ومصطفي شعبان.





وقال محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"يوجد عملين سوف أشارك بهم العمل الأول هو، مسلسل الدور الأخير ويتكون من 10 حلقات" ويشارك في هذا المسلسل "دينا الشربيني، أحمد بدير، رياض الخولي" وإخراج "حسين المنباوي"، والعمل الثاني هو فيلم "العيل" بطولة أحمد حلمي وإخراج محمد شاكر خضير وتأليف هيثم دبور وإنتاج سينرجي".



وكانت آخر أعمال الفنان محمد التاجي، مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتألق التاجي فيه كثيرا في تجسيد دور والد الفنانة ياسمين رئيس.



مسلسل ملوك الجدعنة ضم في بطولته نخبة من نجوم الفن، مصطفى شعبان وعمرو سعد والراحلة دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، الراحل يوسف شعبان، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين.







