Advertisements

محمد التاجي يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية القادمة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:23 ص
محمد التاجي
محمد التاجي
ولاء عبد الناصر

كشف الفنان محمد التاجي، عن الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث يعيش حالة من النشاط الفنى، وذلك بعد تألقه في مسلسل "ولاد الجدعنة"، مع الفنانين عمرو سعد، ومصطفي شعبان.


وقال محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"يوجد عملين سوف أشارك بهم العمل الأول هو، مسلسل الدور الأخير ويتكون من 10 حلقات" ويشارك في هذا المسلسل "دينا الشربيني، أحمد بدير، رياض الخولي" وإخراج "حسين المنباوي"، والعمل الثاني هو فيلم "العيل" بطولة أحمد حلمي وإخراج محمد شاكر خضير وتأليف هيثم دبور وإنتاج سينرجي".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد التاجي، مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتألق التاجي فيه كثيرا في تجسيد دور والد الفنانة ياسمين رئيس.

مسلسل ملوك الجدعنة ضم في بطولته نخبة من نجوم الفن، مصطفى شعبان وعمرو سعد والراحلة دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، الراحل يوسف شعبان، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين.



الكلمات المفتاحية

محمد التاجي فيلم العيل فيلم سوشيال ميديا حسين المنباوي احمد حلمي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يُهنئ شقيقه عمرو بمناسبة طرح البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "ملوك الجدعنة"

أحمد بسيم يقع في غرام ابنة هالة فاخر في الموسم الثالث من مسلسل "بيت العيلة" (خاص)

"الفجر الفني" ينشر صورة جديدة لعمرو سعد في كواليس ملوك الجدعنة

مريم أمين لـ"الفجر الفنّي": "ملوك الجدعنة" حقق حلمّي بالتمثيل

هاشتاج مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد عرض الحلقة 19 من "ملوك الجدعنة"

خاص للفجر الفني.. ديكور "ملوك الجدعنة" يتخطى ١٥ مليون جنيه.. تعرف على التفاصيل!

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

01:59 ص

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements