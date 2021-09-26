Advertisements

موعد مباراة لاتسيو ضد روما اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:35 ص
روما
روما
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة لاتسيو ضد روما في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي

يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ويسعى روما لتقديم موسم جيد في الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة. ويطمح لاتسيو في التتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

موعد مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة لاتسيو وروما يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 على استاد الأوليمبيكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات Lega Serie A YouTube و DAZN 1HD Italia و beIN Sports FR HD 2 ببث المباراة.

الكلمات المفتاحية

لاتسيو روما اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة روما وساسولو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها

القمة النارية.. موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

موعد مباراة روما ضد ساسولو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

01:59 ص

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements