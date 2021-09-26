موعد مباراة لاتسيو ضد روما اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة لاتسيو ضد روما في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موقف لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي





يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ويسعى روما لتقديم موسم جيد في الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة. ويطمح لاتسيو في التتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





موعد مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي





من المقرر أن تقام مباراة لاتسيو وروما يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 على استاد الأوليمبيكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات Lega Serie A YouTube و DAZN 1HD Italia و beIN Sports FR HD 2 ببث المباراة.



