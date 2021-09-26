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مختار مختار: حزين لعدم اختياري لتدريب الأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
مختار مختار
مختار مختار
أمل الحلفاوي


عبر مختار مختار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق، عن حزنه بسبب عدم اختياره لتدريب الأهلي.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أحزن عندما لا يقرر الأهلي الاستعانة بي كمدير فني، هل أنا لست مثل حسام البدري أو محمد يوسف؟".

وأشار، "لن أقبل بالتواجد في منصب المدرب العام مع أي مدرب أجنبي لمنتخب مصر، من الصعب العمل كمدرب عام بعد سنوات من الخبرة كمدير فني".

جدير بالذكر أن نادي الإنتاج الحربي، كان قد قام بإقالة مختار مختار، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في شهر يناير الماضي.

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مختار مختار حزين تدريب الاهلي الاهلي

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