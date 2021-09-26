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وائل جسار لـ "الفجر الفني: متحمس لجديدي "عيان" وهذه تفاصيله

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:45 ص
وائل جسار
وائل جسار
لمياء علي


أعرب النجم اللبناني وائل جسار، عن سعادته الغامرة، بأغنيته المنتظرة عيان، والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر الفني: هي أغنية مصرية جديدة، وستبصر النور خلال الفترة القليلة المقبلة، ومتحمس لها جدا.

وتابع: ومن المقرر أن أطرحها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع شركة جديدة، وأتمنى أن تنال إعجاب جمهوري الكريم.

يذكر أن وائل جسار يستعد لإحياء جولة فنية، في كندا وسيحيي خلالها 4 حفلات غنائية، وبعدها سيتوجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي.

الكلمات المفتاحية

وائل جسار مزيكا فنان لبناني سوشيال ميديا اغنية عيان

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