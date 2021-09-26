موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني





من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





موقف أتلتيكو مدريد وبرشلونة في جدول الدوري الاسباني





يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة واحدة ويسعى للمنافسة على لقب الليجا الذي توج به في الموسم الماضي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في مباريتين وتعادل في 3 مباريات ويطمح البرسا في مصالحة جماهيره والفوز بالمباراة من أجل مواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.



