أدهم نابلسي يحتفل بنجاحه وحصوله على شهادة البكالوريويس



رغم نجاحه بمسيرته الفنية، يستكمل الفنان الأردني أدهم نابلسي تعليمه، فأعلن حصوله على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشر أدهم صورتين ظهر بهما بثوب التخرج حاملاً شهادته، وكتب تعليقاً قال فيه: "بفضل الله نجحت ونلت شهادة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية".



وتابع شاكراً المقربين منه قائلاً: "كل الشكر لعائلتي وأصدقائي وكل من دعمني وشجّعني لإكمال دراستي الحمدلله".



وإنهالت التعليقات والمباركات من قبل المتابعين على المنشور، متمنين له التوفيق.



على صعيد آخر، كان آخر أعمال أدهم أغنية "أمي" التي أطلقها على قناته الخاصة على "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم وهي من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي جوزيف ديميرجيان.